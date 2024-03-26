Beşiktaş'ın yeni gözdesi; Leopold Querfeld

Beşiktaş, Rapid Wien forması giyen Avusturya Milli Takımı'na kadar yükselen 20 yaşındaki stoper Leopold Querfeld'i kadrosuna katmak için ön temaslara başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın yeni gözdesi; Leopold Querfeld
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26 Mart 2024 08:25
Son güncelleme 26 Mart 2024 08:49
Yaşanan hayal kırıklıklarını yeni sezonda unutturmayı planlayan Beşiktaş, transferde hata yapmak istemiyor. Önemli yetenekleri takibe alan siyah beyazlı kulübün gözlemcileri, gözüne Leopold Querfeld'i kestirdi.

Rapid Wien'deki başarılı performansıyla dikkat çeken ve Avusturya Milli Takımı'na kadar yükselen 20 yaşındaki stoper için ön temaslar başladı.

TÜRKİYE'YE KARŞI SAHADA

Bugün milli forma ile Türkiye karşısında da sahada olması beklenen 1.90 boyundaki genç savunmacı hakkında detaylı bir rapor hazırlanacak. Rapid Wien'de as kadronun önemli isimlerinden olan Avusturyalı oyuncunun, Alman takımlarının da gündeminde olduğu kaydedildi.



BU SEZONKİ RAKAMLARI

Bu sezon 30 maçta forma giyen ve 2715 dakika süre alan Querfeld, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

KİMDİR?

Rapid Wien altyapısının ürünü olan Querfeld, takımının çeşitli yaş kategorilerinde (U15, U16, U18) forma giydikten sonra 2022'de A Takım'a çıktı. Stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bekte oynayabiliyor. Avusturya Milli Takımı'na ilk kez çağrılan ve Slovakya maçında 45 dakika oynayan Querfeld, alt yaş milli takımlarında 20 kez görev yaptı.  

 
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