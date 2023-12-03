



Hasan Arat, 7271 oy aldı. Serdal Adalı ise 4557 oyda kaldı. Arat, 21 sandığın tamamını önde bitirdi.



Hasan Arat, başkan seçildikten sonra "Artık bize emanet! Emaneti almak için çıktğımız bu yolda, rekor bir katılımla sandıklara gelen ve bizi sonuna kadar destekleyen tüm Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ederim." paylaşımı yaptı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.Hasan Arat, 7271 oy aldı. Serdal Adalı ise 4557 oyda kaldı. Arat, 21 sandığın tamamını önde bitirdi.Hasan Arat, başkan seçildikten sonrapaylaşımı yaptı.



Siyah beyazlı camianın yeni lideri, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan saatlerce kuyrukta beklemiştir. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu markanın, bu armanın tüm dünya görmüştür. Beşiktaş'ın yolu açık olsun, şansı bol olsun. Beşiktaş her şeye layıktır. Tüm camiama içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Beşiktaş'ın yolu açık, şansı bol olsun." açıklamasını yaptı.



