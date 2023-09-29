Beşiktaş'ın son anda vazgeçtiği Lyanco'dan olay hareket!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak üzereyken sağlık kontrolü sonrası transferinden vazgeçtiği Lyanco, yeni takımı Al Gharafa'da skandal bir harekete imza attı. Brezilyalı futbolcu, rakibine tokat atarak kırmızı kart gördü.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın son anda vazgeçtiği Lyanco'dan olay hareket!
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29 Eylül 2023 15:20
Sezon başında stoper arayışında olan Beşiktaş'ın uzun süre ilgilendiği hatta sağlık kontrolünden geçirdiği Lyanco, çok konuşulacak bir olaya imza attı.

RAKİBİNE TOKAT ATTI

Katar'ın Al Gharafa ekibinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, 4-0 kaybedilen Al Sadd maçında rakibine tokat atarak kırmızı kart gördü.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 

 
 

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