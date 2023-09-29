Beşiktaş'ın son anda vazgeçtiği Lyanco'dan olay hareket!

Sezon başında stoper arayışında olan Beşiktaş'ın uzun süre ilgilendiği hatta sağlık kontrolünden geçirdiği Lyanco, çok konuşulacak bir olaya imza attı.
RAKİBİNE TOKAT ATTI
Katar'ın Al Gharafa ekibinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, 4-0 kaybedilen Al Sadd maçında rakibine tokat atarak kırmızı kart gördü.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
RAKİBİNE TOKAT ATTI
Katar'ın Al Gharafa ekibinde forma giyen Brezilyalı futbolcu, 4-0 kaybedilen Al Sadd maçında rakibine tokat atarak kırmızı kart gördü.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.