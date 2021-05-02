Beşiktaş'ın rakipleri; Bayern Münih ve PSG!

Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğa oldukça yaklaşan Beşiktaş, istatistikleriyle de Avrupa devlerinin bir çoğunu geride bıraktı.
Siyah-beyazlı takım, Hatayspor'u ağırladığı karşılaşmayı 7-0 gibi tarihi ve farklı bir skorla kazanarak, adeta gövde gösterisi yaptı. Bu maçın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
AVRUPA DEVLERİNİ SOLLADI
Beşiktaş, Hatayspor maçını 7-0 kazanmasının ardından; Süper Lig'de gol sayısını 85'e çıkardı. 64 gollü Fenerbahçe ve 68 gollü Galatasaray'a bu alanda fark atan Beşiktaş, Avrupa devlerini de solladı.
SADECE B. MÜNİH'E TAKILDI
Beşiktaş, ligde 85 gol atarak, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci kulüp oldu. Barcelona, Real Madrid, Inter, Manchester City, Paris Saint Germain olmak üzere birçok devi geride bıraktı. Beşiktaş sadece Alman devi Bayern Münih'in 1 gol farkla gerisinde kaldı.
AVERAJDA PSG'Yİ GEÇEMEDİ
Öte yandan +47 averaja sahip olan Beşiktaş, bu alanda ise sadece Paris Saint Germain'i geçemedi. Fransız ekibi +52 averajla, Beşiktaş'ın önünde yer aldı. Siyah-beyazlılar ise bu alanda ikinci oldu.
86 Gol (31 Maç) Bayern Münih
85 Gol (37 Maç) Beşiktaş
79 Gol (35 Maç) PSG
79 Gol (34 Maç) Atalanta
77 Gol (33 Maç) Barcelona
74 Gol (34 Maç) Inter
74 Gol (34 Maç) Napoli
71 Gol (34 Maç) Manchester City
71 Gol (34 Maç) Monaco
66 Gol (31 Maç) Dortmund
65 Gol (34 Maç) Juventus
64 Gol (33 Maç) Manchester United
62 Gol (34 Maç) Milan
61 Gol (34 Maç) Atletico Madrid
58 Gol (34 Maç) Real Madrid
53 Gol (34 Maç) Chelsea
55 Gol (33 Maç) Liverpool
Siyah-beyazlı takım, Hatayspor'u ağırladığı karşılaşmayı 7-0 gibi tarihi ve farklı bir skorla kazanarak, adeta gövde gösterisi yaptı. Bu maçın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
AVRUPA DEVLERİNİ SOLLADI
Beşiktaş, Hatayspor maçını 7-0 kazanmasının ardından; Süper Lig'de gol sayısını 85'e çıkardı. 64 gollü Fenerbahçe ve 68 gollü Galatasaray'a bu alanda fark atan Beşiktaş, Avrupa devlerini de solladı.
SADECE B. MÜNİH'E TAKILDI
Beşiktaş, ligde 85 gol atarak, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci kulüp oldu. Barcelona, Real Madrid, Inter, Manchester City, Paris Saint Germain olmak üzere birçok devi geride bıraktı. Beşiktaş sadece Alman devi Bayern Münih'in 1 gol farkla gerisinde kaldı.
AVERAJDA PSG'Yİ GEÇEMEDİ
Öte yandan +47 averaja sahip olan Beşiktaş, bu alanda ise sadece Paris Saint Germain'i geçemedi. Fransız ekibi +52 averajla, Beşiktaş'ın önünde yer aldı. Siyah-beyazlılar ise bu alanda ikinci oldu.
86 Gol (31 Maç) Bayern Münih
85 Gol (37 Maç) Beşiktaş
79 Gol (35 Maç) PSG
79 Gol (34 Maç) Atalanta
77 Gol (33 Maç) Barcelona
74 Gol (34 Maç) Inter
74 Gol (34 Maç) Napoli
71 Gol (34 Maç) Manchester City
71 Gol (34 Maç) Monaco
66 Gol (31 Maç) Dortmund
65 Gol (34 Maç) Juventus
64 Gol (33 Maç) Manchester United
62 Gol (34 Maç) Milan
61 Gol (34 Maç) Atletico Madrid
58 Gol (34 Maç) Real Madrid
53 Gol (34 Maç) Chelsea
55 Gol (33 Maç) Liverpool
Beşiktaş🔥🔥🔥
•En çok gol atan
•En çok galibiyet alan
•En az yenilen takım
•En fazla oyuncusu gol atan
•Altı pastan en çok gol atan
•Ceza sahası dışından en çok gol
•Açık oyunda en çok gol atan
•Kontradan en çok gol atan
•Kafayla en çok gol atan pic.twitter.com/DIwflmdgOh
— Sporx (@sporx) May 1, 2021