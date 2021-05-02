Beşiktaş'ın rakipleri; Bayern Münih ve PSG!

Beşiktaş🔥🔥🔥



•En çok gol atan

•En çok galibiyet alan

•En az yenilen takım

•En fazla oyuncusu gol atan

•Altı pastan en çok gol atan

•Ceza sahası dışından en çok gol

•Açık oyunda en çok gol atan

•Kontradan en çok gol atan

•Kafayla en çok gol atan pic.twitter.com/DIwflmdgOh



— Sporx (@sporx) May 1, 2021

Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğa oldukça yaklaşan Beşiktaş, istatistikleriyle de Avrupa devlerinin bir çoğunu geride bıraktı.Siyah-beyazlı takım, Hatayspor'u ağırladığı karşılaşmayı 7-0 gibi tarihi ve farklı bir skorla kazanarak, adeta gövde gösterisi yaptı. Bu maçın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.Beşiktaş, Hatayspor maçını 7-0 kazanmasının ardından; Süper Lig'de gol sayısını 85'e çıkardı. 64 gollü Fenerbahçe ve 68 gollü Galatasaray'a bu alanda fark atan Beşiktaş, Avrupa devlerini de solladı.Beşiktaş, ligde 85 gol atarak, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci kulüp oldu. Barcelona, Real Madrid, Inter, Manchester City, Paris Saint Germain olmak üzere birçok devi geride bıraktı. Beşiktaş sadece Alman devi Bayern Münih'in 1 gol farkla gerisinde kaldı.Öte yandan +47 averaja sahip olan Beşiktaş, bu alanda ise sadece Paris Saint Germain'i geçemedi. Fransız ekibi +52 averajla, Beşiktaş'ın önünde yer aldı. Siyah-beyazlılar ise bu alanda ikinci oldu.86 Gol (31 Maç) Bayern Münih85 Gol (37 Maç) Beşiktaş79 Gol (35 Maç) PSG79 Gol (34 Maç) Atalanta77 Gol (33 Maç) Barcelona74 Gol (34 Maç) Inter74 Gol (34 Maç) Napoli71 Gol (34 Maç) Manchester City71 Gol (34 Maç) Monaco66 Gol (31 Maç) Dortmund65 Gol (34 Maç) Juventus64 Gol (33 Maç) Manchester United62 Gol (34 Maç) Milan61 Gol (34 Maç) Atletico Madrid58 Gol (34 Maç) Real Madrid53 Gol (34 Maç) Chelsea55 Gol (33 Maç) Liverpool