Beşiktaş'ın rakipleri; Bayern Münih ve PSG!

Sezona oynadığı futbol ve golleriyle damga vuran, gol sayısı ve averajda Pep Guardiola'nın Manchester City'sini geçti! Siyah-beyazlılar sadece Bayern Münih ve PSG'nin gerisinde kaldı!

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaş'ın rakipleri; Bayern Münih ve PSG!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2021 14:26
Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğa oldukça yaklaşan Beşiktaş, istatistikleriyle de Avrupa devlerinin bir çoğunu geride bıraktı.

Siyah-beyazlı takım, Hatayspor'u ağırladığı karşılaşmayı 7-0 gibi tarihi ve farklı bir skorla kazanarak, adeta gövde gösterisi yaptı. Bu maçın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

AVRUPA DEVLERİNİ SOLLADI

Beşiktaş, Hatayspor maçını 7-0 kazanmasının ardından; Süper Lig'de gol sayısını 85'e çıkardı. 64 gollü Fenerbahçe ve 68 gollü Galatasaray'a bu alanda fark atan Beşiktaş, Avrupa devlerini de solladı.

SADECE B. MÜNİH'E TAKILDI

Beşiktaş, ligde 85 gol atarak, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan ikinci kulüp oldu. Barcelona, Real Madrid, Inter, Manchester City, Paris Saint Germain olmak üzere birçok devi geride bıraktı. Beşiktaş sadece Alman devi Bayern Münih'in 1 gol farkla gerisinde kaldı.

AVERAJDA PSG'Yİ GEÇEMEDİ

Öte yandan +47 averaja sahip olan Beşiktaş, bu alanda ise sadece Paris Saint Germain'i geçemedi. Fransız ekibi +52 averajla, Beşiktaş'ın önünde yer aldı. Siyah-beyazlılar ise bu alanda ikinci oldu.

86 Gol (31 Maç) Bayern Münih 
85 Gol (37 Maç) Beşiktaş
79 Gol (35 Maç) PSG
79 Gol (34 Maç) Atalanta
77 Gol (33 Maç) Barcelona
74 Gol (34 Maç) Inter
74 Gol (34 Maç) Napoli
71 Gol (34 Maç) Manchester City
71 Gol (34 Maç) Monaco
66 Gol (31 Maç) Dortmund
65 Gol (34 Maç) Juventus
64 Gol (33 Maç) Manchester United
62 Gol (34 Maç) Milan
61 Gol (34 Maç) Atletico Madrid
58 Gol (34 Maç) Real Madrid
53 Gol (34 Maç) Chelsea
55 Gol (33 Maç) Liverpool



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.