17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Beşiktaş'ın radarına girdi: Coulibaly

Beşiktaş, Fildişi Sahili Premier Ligi ekiplerinden Zoman FC forması giyen 17 yaşındaki Youbah Coulibaly'nin durumunu yakından takip ediyor.

calendar 18 Eylül 2025 09:18 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 09:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Transfer çalışmalarını genç ve potansiyelli isimler üzerinden sürdüren Beşiktaş, bu kez gözünü Fildişi Sahili U17 Milli Takımı'nın dikkat çeken golcüsüne çevirdi.

AfricaFoot'un haberine göre, Siyah-beyazlıların, Fildişi ekibi Zoman FC'de forma giyen 17 yaşındaki santrfor Youbah Coulibaly'nin durumunu yakından takip ediyor.

Hem kulübüyle hem de oyuncuyla temaslarda bulunan Beşiktaş'ın, Coulibaly'yi profesyonel olgunluğa erişir erişmez kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Bu sezon Zoman formasıyla 2 maça çıkan Coulibaly, 1 asist yaptı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
