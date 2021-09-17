Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 5 eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixeira ve N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş, 18 Eylül Cumartesi günü 19:00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixeira ve N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş, 18 Eylül Cumartesi günü 19:00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.