Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 5 eksik

Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 5 eksik
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17 Eylül 2021 18:40
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixeira ve N'Koudou kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş, 18 Eylül Cumartesi günü 19:00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.


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