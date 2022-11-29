Beşiktaş'ın gurur kaynağı Romain Saiss

Beşiktaş, sezon başında bonservisi elinde olan savunma oyuncusu Romain Saiss'i kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlı takımda önceki teknik adam Valerien Ismael'in de vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli savunma oyuncusu, gösterdiği performansla Fas Milli Takımı kadrosuna çağrıldı ve Dünya Kupası'nda boy gösterme şansı elde etti.



2022 Dünya Kupası'nda Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Romain Saiss'in performansı ayakta alkışlanıyor. Katar'da Fas Milli Takımı'nın 2 maçta 4 puan toplantısında hem takım kaptanı olarak hem de oyun anlamında fark yaratan 32 yaşındaki stoper, özellikle istatistikleriyle dikkat çekiyor.



KATAR'DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLERDEN



Hırvatistan ve Belçika maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Saiss, her iki karşılaşmada da adından söz ettirmesini bildi. Golsüz biten Hırvatistan-Fas mücadelesinde 57 kez topla buluşup, 41 isabetli pas yapan ve yüzde 84'lük pas oranıyla oynayan Saiss, 4 top uzaklaştırma, 3 ikili mücadele kazanma, 3 sahipsiz top kazanma ve 2 pas arasıyla mücadele etti.



Fas'ın önceki gün 2-0 kazandığı Belçika maçında takımının attığı ilk gol FIFA tarafından Saiss'e yazıldı. Saiss ayrıca maç içerisinde 52 kez topla buluşup yüzde 86.5'luk pas isabeti yaptı. Hava toplarında yüzde 100 isabet bulan, 12 kez top uzaklaştıran, 6 sahipsiz top kazanan ve 5 ikili mücadele kazanan Beşiktaş'ın yıldızı, Fas'ta en beğenilen futbolculardan oldu. Saiss liderliğindeki Fas savunması Dünya Kupası'ndaki 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.





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