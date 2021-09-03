Beşiktaş'ın 234 milyon euroluk kare ası!

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira için şu ana kadar 234 milyon Euro bonservis ödendi. Kartal ise sadece 3 milyon Euro bonservisle yıldızlar topluluğunu oluşturdu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın 234 milyon euroluk kare ası!
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03 Eylül 2021 09:14
Beşiktaş, Pjanic transferiyle bombayı patlatırken, kadrosuna kattığı isimlerle de rüya takım oluşturdu.

Sanal alemde Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir coşku yaşarken yıldızlar topluluğuna dönüşen takımları için şimdiden çok iddialı sözler sarfetmeye başladılar bile.

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic için kulüpler toplamda 234 milyon Euro bonservis öderken, bu 4 yıldız için Kartal'ın kasasından ise sadece 3 milyon Euro bonservis çıktı.

Bu 4 oyuncudan Pjanic için şu ana kadar geçmişteki takımları 111.5 milyon Euro, Teixeira'ya 56 milyon Euro, Batshuayi'ye kiralama bedelleri ile 54.5 milyon Euro, Ghezzal'a ise 14 milyon Euro bonservis ödendi. 


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