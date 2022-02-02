Beşiktaş, Gedson Fernandes'i bitirdi

Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes transferinde sona geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i bitirdi
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02 Şubat 2022 00:56
Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlarını da yapmaya başladı.

Siyah - beyazlılar, adı Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes için devreye girdi ve teklifini hem Benfica'ya hem de oyuncuya kabul ettirdi.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş Gedson Fernandes için 6 milyon euro bonservis, 4+1 yıllık sözleşme karşılığı 1 milyon euro yıllık maaş ödeyecek. Öte yandan habere göre Beşiktaş Benfica'ya bir sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek. Ayrıca Beşiktaş'ın 6 milyon euroluk bonservisi 5 yılda ödeyeceği vurgulandı.

Gedson Fernandes'in transferin ardından Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için Başakşehir'de sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayacağı ortaya çıktı.

Öte yandan Gedson Fernandes'in bugün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

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