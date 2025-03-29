Beşiktaş - Galatasaray derbisi kapalı gişe

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi kapalı gişe oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş - Galatasaray derbisi kapalı gişe
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29 Mart 2025 20:59
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına destek verdi.

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