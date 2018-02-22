Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak. Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 22 derbide düdük çaldı.
1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak.
Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.
- Çakır'dan 3 kırmızı, 26 sarı kart
Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi.
Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü Fenerbahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı.
Çakır, son olarak bu sezonun 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.
- Beşiktaş'ın tek galibiyeti Galatasaray karşısında
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti.
Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.
- Derbi maçlar
Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:
SÜPER LİG'DE 23. HAFTA HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
23 Şubat Cuma:
20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
24 Şubat Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar
25 Şubat Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak. Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 22 derbide düdük çaldı.
1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak.
Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.
- Çakır'dan 3 kırmızı, 26 sarı kart
Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi.
Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü Fenerbahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı.
Çakır, son olarak bu sezonun 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.
- Beşiktaş'ın tek galibiyeti Galatasaray karşısında
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti.
Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.
- Derbi maçlar
Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|Kategori
|2005-2006
|Galatasaray-Beşiktaş
|3-2
|Lig
|2005-2006
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|T.Kupası
|2005-2006
|Fenerbahçe-Galatasaray
|4-0
|Lig
|2006-2007
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2007-2008
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-1
|T.Kupası
|2008-2009
|Galatasaray-Beşiktaş
|4-2
|Lig
|2009-2010
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2010-2011
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|1-1
|Lig
|2010-2011
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-2
|Lig
|2010-2011
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-4
|Lig
|2011-2012
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-0
|Lig
|2011-2012
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|Lig S.Final
|2012-2013
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|Süper Kupa
|2012-2013
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|Lig
|2013-2014
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|3-3
|Lig
|2013-2014
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2014-2015
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-1
|Lig
|2014-2015
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-2
|Lig
|2014-2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-0
|Lig
|2015-2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|Lig
|2016-2017
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|Lig
|2017-2018
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|Lig
SÜPER LİG'DE 23. HAFTA HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
23 Şubat Cuma:
20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
24 Şubat Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar
25 Şubat Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
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