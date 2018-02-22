Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

- Çakır'dan 3 kırmızı, 26 sarı kart

- Beşiktaş'ın tek galibiyeti Galatasaray karşısında

- Derbi maçlar

Sezon Maç Sonuç Kategori 2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası 2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig 2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası 2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig 2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig 2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig 2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig 2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig 2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig 2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final 2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa 2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig 2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig 2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig 2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig 2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig 2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig 2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig 2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig





Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak. Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 22 derbide düdük çaldı.1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak.Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2'sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.Cüneyt Çakır, düdük çaldığı Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında 3 kez kırmızı kartına başvururken, 26 sarı kart gösterdi.Tecrübeli hakem, geride kalan 4 maçta Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan 2 oyuncu ihraç etti. Çakır, 26 sarı kartın ise 14'ünü Fenerbahçe, 12'sini de Beşiktaşlı oyunculara çıkardı.Çakır, son olarak bu sezonun 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapmıştı.FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın 4'ü Fenerbahçe, 7'si de Galatasaray olmak üzere 11 derbi maçını yönetti.Bu müsabakalarda Beşiktaş, sadece bir galibiyet alırken, sahadan 3 kez beraberlik, 7 kez de mağlubiyetle ayrıldı.Siyah-beyazlı takım, 2010-2011 sezonunda deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk