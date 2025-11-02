Derbide toplam 26 futbolcu, şans bulmaları halinde ilk kez iki ekip arasında oynanacak bir maçta görev yapacak.Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi durumunda 14 oyuncu, müsabakada ilk defa Beşiktaş formasıyla sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele edecek.Fenerbahçe'de ise 12 futbolcu, şans verilmesi halinde kariyerlerinde ilk kez sarı-lacivertli renklerle Beşiktaş'a karşı görev alacak.Siyah-beyazlılarda 14 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.Beşiktaş'ta Tiago Djalo, David Jurasek, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Tammy Abraham ve El Bilal Toure'nin yanı sıra altyapı patentli Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.Sarı-lacivertli takımda 12 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.Kaleciler Ederson ile Tarık Çetin'in yanı sıra Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, takımda bulunan oyuncular arasında Fenerbahçe'ye karşı en fazla forma giyen isim olarak dikkati çekiyor.Beşiktaş'ta ilk olarak 2009-2010 sezonunda görev yapmaya başlayan 34 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertliler karşısında ligdeki derbilerde 20 maçta forma giydi.Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı takımdaki 17. sezonunu geçirirken Fenerbahçe'ye karşı toplamda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.Bu sezon 3 maçta görev yapan Necip, daha önce sarı-lacivertli takıma karşı 1 gol kaydetti.Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu ve Mert Günok 5'er, Salih Uçan 4, Rıdvan Yılmaz ve Milot Rashica 3'er, Rafa Silva ve Jonas Svensson 2'şer, Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu ve Emirhan Topçu ise 1'er defa siyah-beyazlı formayla sarı-lacivertli ekibe karşı Süper Lig'de görev yaptı.Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, ligde 9 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor.Takımdaki 6. sezonuna giren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk Beşiktaş derbisine 2020-2021 sezonunda çıktı. İrfan Can, siyah-beyazlı takıma karşı forma giydiği ligdeki derbilerde 9 maçta 2 gol atmayı başardı.Öte yandan Mert Hakan Yandaş, 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken Fred ve Sebastian Szymanski 4'er, İsmail Yüksek ve Mert Müldür 3'er, Çağlar Söyüncü, Youssef En-Nesyri, Oğuz Aydın ve kadro dışı kalan bir diğer oyuncu Cenk Tosun ile lisans çıkarılmayan Emre Mor 2'şer, İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde 1'er kez bu derbide forma giydi.