Beşiktaş Başkanı Çebi, yeni transfer Rosier ile buluştu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Rosier ile buluştu

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş Başkanı Çebi, yeni transfer Rosier ile buluştu
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03 Ekim 2020 16:00
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımının yeni transferi Valentin Rosier ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Çebi'nin 24 yaşındaki Fransız futbolcu ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin Rosier'e "hoş geldin" dediği ve başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.



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