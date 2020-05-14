Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Başkanımızın morali yüksek"

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Haber; AA
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Başkanımızın morali yüksek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2020 22:35
Siyah Beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi'nin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle arayan ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için