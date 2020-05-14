Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Başkanımızın morali yüksek'

Siyah Beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi'nin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Emre Kocadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle arayan ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.