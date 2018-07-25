Geçen sezon Beşiktaş'ta attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızını parlatan daha sonra da Çin'e kiralık giden Anderson Talisca'nın yerine menajerler Ajax'lı Siem de Jong'u önerdiler.
Bunun üzerine Beşiktaşlı yöneticiler Siem de Jong'u mercek altına aldı. 29 yaşındaki De Jong 10 numara dışında orta sahanın her bölgesinde ve santraforda da forma giyebiliyor.
Ajax'la 2 yıl daha sözleşmesi olan Siem de Jong, 2017'de 2.3 milyon euroya Newcastle United'tan alınmıştı. Siyah-Beyazlılar Ajax'a, Hollandalı oyuncunun bonservis fiyatını sorup beklemeye geçti.
BİLGİ TOPLANIP GÜNEŞ'E SUNULACAK
Siyah-Beyazlılar bu oyuncuyla ilgili ayrıntılı bilgi toplayıp transfer aşamasına getirdikten sonra teknik direktör Şenol Güneş'in onayına sunacak. Bu arada Beşiktaş'ın gündeminde olan eski 10 numarası Manuel Fernandes, Lokomotiv Moskova'da kalmak istediğini açıkladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bunun üzerine Beşiktaşlı yöneticiler Siem de Jong'u mercek altına aldı. 29 yaşındaki De Jong 10 numara dışında orta sahanın her bölgesinde ve santraforda da forma giyebiliyor.
Ajax'la 2 yıl daha sözleşmesi olan Siem de Jong, 2017'de 2.3 milyon euroya Newcastle United'tan alınmıştı. Siyah-Beyazlılar Ajax'a, Hollandalı oyuncunun bonservis fiyatını sorup beklemeye geçti.
BİLGİ TOPLANIP GÜNEŞ'E SUNULACAK
Siyah-Beyazlılar bu oyuncuyla ilgili ayrıntılı bilgi toplayıp transfer aşamasına getirdikten sonra teknik direktör Şenol Güneş'in onayına sunacak. Bu arada Beşiktaş'ın gündeminde olan eski 10 numarası Manuel Fernandes, Lokomotiv Moskova'da kalmak istediğini açıkladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın