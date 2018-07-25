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Beşiktaş, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu

Talisca'nın ayrılışının ardından 10 numara pozisyonu için aramalarına devam eden Beşiktaş'a Hollanda yıldız De Jong önerildi.

Kaynak: Star
Beşiktaş, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu
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25 Temmuz 2018 10:10
Geçen sezon Beşiktaş'ta attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızını parlatan daha sonra da Çin'e kiralık giden Anderson Talisca'nın yerine menajerler Ajax'lı Siem de Jong'u önerdiler.

Bunun üzerine Beşiktaşlı yöneticiler Siem de Jong'u mercek altına aldı. 29 yaşındaki De Jong 10 numara dışında orta sahanın her bölgesinde ve santraforda da forma giyebiliyor. 

Ajax'la 2 yıl daha sözleşmesi olan Siem de Jong, 2017'de 2.3 milyon euroya Newcastle United'tan alınmıştı. Siyah-Beyazlılar Ajax'a, Hollandalı oyuncunun bonservis fiyatını sorup beklemeye geçti.

BİLGİ TOPLANIP GÜNEŞ'E SUNULACAK

Siyah-Beyazlılar bu oyuncuyla ilgili ayrıntılı bilgi toplayıp transfer aşamasına getirdikten sonra teknik direktör Şenol Güneş'in onayına sunacak. Bu arada Beşiktaş'ın gündeminde olan eski 10 numarası Manuel Fernandes, Lokomotiv Moskova'da kalmak istediğini açıkladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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