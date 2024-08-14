Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ederken yeni transfer Cher Ndour ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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14 Ağustos 2024 23:05
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Minyatür kale maçla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, 1 günlük iznin ardından 18 Ağustos Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

 
 
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