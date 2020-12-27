Beşiktaş, Afyon'da seriyi 6 maça çıkardı

ING Basketbol Süper Ligi'nde HDI Sigorta Afyon Belediye'ye konuk olan Beşiktaş maçı kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş, Afyon'da seriyi 6 maça çıkardı
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27 Aralık 2020 14:55
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, HDI Sigorta Afyon Belediye'yi deplasmanda 99-73'lük skorla mağlup etti.

Deplasmanda galip gelen Beşiktaş, ligde son 6 maçını kazanarak önemli bir performans gösterdi.

Beşiktaş'ın genç yeteneği Alperen Şengün 23 sayı ve 8 ribaundla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 16, Saldivar 22, Kairys 4, Leissner 13, Macura 4, Sinan Sağlam, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 12

Beşiktaş: Şehmus Hazer 16, Blackmon 9, Johnson 14, Sadık Emir Kabaca 2, Alperen Şengün 23, Furkan Haltalı 4, Egehan Arna 14, Dewayne Berry 14, Hakan Sayılı 

1. Periyot: 25 -21
Devre:  42-40
3. Periyot: 64-63
5 faulle çıkanlar: 28.23 Kairys, 38.18 Macura (HDI Sigorta Afyon Belediyespor) 



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