Beşiktaş'a Okereke'de rakip çıktı!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; clubbrugge.be
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Beşiktaş'a Okereke'de rakip çıktı!
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06 Ağustos 2021 13:24
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme gelmişti.

Siyah- beyazlılar Club Brugge'de forma giyen David Okereke'yi kiralamak istiyor. Club Brugge'ün İtalyan ekibi Spezia'dan 8 milyon euroya 2019'da transfer ettiği 23 yaşındaki Nijeryalı ismin forvet olarak geldiği ancak Belçika'da iki sezonda kanat olarak oynadığı vurgulandı.

İtalyan ANSA Haber Ajansı'nda yer alan haberde Beşiktaş'ın gündeminde olan David Okereke için Sampdoria'nın devrede olduğu iddia edildi. Haberde Club Brugge'ün yıldız futbolcu için 5 milyon euro istediği yazıldı.


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