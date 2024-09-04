Beşiktaş, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Siyah-Beyazlılar'da düşünülmeyen isimlerin başında ise Jean Onana geliyor.
Geldiği günden bu yana takımda düşünülmeyen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.
FRANSA'DAN TALİP ÇIKTI
Fransız basını, 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Le Bled Parle'de yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Brest, Jean Onana'ya talip oldu.
BİRKAÇ LIGUE 1 EKİBİ DAHA İLGİLENİYOR
Haberde Fransız ekibinin Onana transferi için harekete geçtiği ve birkaç Ligue 1 ekibinin daha oyuncu ile ilgilendiği aktartıldı.
Öte yandan Onana'nın Marsilya'daki kısa süreli deneyiminden sonra Fransa'da oldukça ilgi gördüğü belirtilirken, Onana'nın daha fazla forma şansı bulabileceği ve gelişimini sürdürebileceği yeni bir kulüp bulmayı istediği ifade edildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Jean Onana, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 73 dakika süre aldı. Kamerunlu futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Kamerunlu orta saha oyuncusunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Jean Onana'nın güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.
Geldiği günden bu yana takımda düşünülmeyen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.
FRANSA'DAN TALİP ÇIKTI
Fransız basını, 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Le Bled Parle'de yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Brest, Jean Onana'ya talip oldu.
BİRKAÇ LIGUE 1 EKİBİ DAHA İLGİLENİYOR
Haberde Fransız ekibinin Onana transferi için harekete geçtiği ve birkaç Ligue 1 ekibinin daha oyuncu ile ilgilendiği aktartıldı.
Öte yandan Onana'nın Marsilya'daki kısa süreli deneyiminden sonra Fransa'da oldukça ilgi gördüğü belirtilirken, Onana'nın daha fazla forma şansı bulabileceği ve gelişimini sürdürebileceği yeni bir kulüp bulmayı istediği ifade edildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Jean Onana, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 73 dakika süre aldı. Kamerunlu futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Kamerunlu orta saha oyuncusunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Jean Onana'nın güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.