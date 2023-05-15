Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş, yeni sezondaki tek hedefini şampiyonluk olarak belirledi.



Bu doğrultuda çalışmalar yapan siyah-beyazlıların, takımın önemli isimleri Mert Günok ve Salih Uçan'a yapacağı teklif ortaya çıkarken, transferde sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş, geçtiğimiz yıllarda Galatasaraylıların gözbebeği olan yıldız ismi kadrosuna katacak.



STOPERE SÜRPRİZ TAKVİYE



Bu gelişmelerin sonrasında Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz bir takviye yapma ihtimali belirdi... Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Shabab ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 27 yaşındaki Jason Denayer'e siyah-beyazlılar geçtiğimiz yıl resmi teklif götürmüş ancak şartlarda anlaşma sağlanamamıştı.



Sağ stopere transfer yapmak isteyen Beşiktaş'a menajerler tarafından eski Galatasaraylı Jason Denayer yeniden önerildi.



NİHAİ KARAR VERİLMEDİ



Beşiktaş Denayer'le ilgili nihai kararını henüz vermezken, stoper arayışlarının da devam ettiği kaydedildi. Yıldız oyuncu ayrıca yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'a da önerilmiş, sezon öncesi ise adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Jason Denayer, bu sezon Al Shabab ile 11 maçta görev yaptı.



