Beşiktaş'a 30 milyon euroluk can suyu

Ülkemizde büyük takımların hepsinin yaşadığı ekonomik sorunları yaşayan Beşiktaş, şampiyonlukla birlikte "can suyu" olabilecek bir parayı da kasasına koymayı başardı.



Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne ülkemizden belki de son kez doğrudan gidiş bileti alan Beşiktaş, katılım geliri olarak 15,25 milyon euro almaya hak kazandı. Beşiktaş'ın Devler Ligi geliri, yayın gelirleriyle birlikte 20 milyon euroyu (200 milyon TL) bulacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GELİR ARTABİLİR



UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde alınacak her galibiyet ve beraberlik için de kulüplere ödeme yapıyor.



Devler Ligi'ne grup aşamasından başlayacak olan Beşiktaş, her galibiyet başına 2,7 milyon euro, her beraberlik başına da 900 bin euro kazanabilecek.



SÜPER LİG'DEN NE KADAR KAZANDI?



Beşiktaş'ın şampiyonluğunun ardından TFF, şampiyonluk ödülü olarak belirlediği 42 milyon TL'yi siyah-beyazlı ekibinin hesabına aktaracak.



Karakartal, 40. hafta itibariyle 25 galibiyet ve 7 beraberlikle maç ödüllerinden de en büyük payı alan takım oldu. Siyah-beyazlılar, maç performanslarından toplamda 77,3 milyon TL'lik para ödülünü kazandı.



*Türkiye Futbol Federasyonu, galibiyetlere 2,7 milyon TL, beraberliklere ise 1,4 milyon TL veriyor.



TOPLAMDA 320 MİLYON TL'LİK GELİR



Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonlukla birlikte şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nden 200 milyon TL, TFF'nin şampiyonluk priminden 42 milyon TL ve maç performanslarından 77,3 milyon TL ile birlikte toplamda 319,3 milyon TL'yi (30 milyon euro) kazanmış oldu.