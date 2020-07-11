Beşiktaş, 17'lik yıldız adayı Seyhan Yiğit'i istiyor

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Nürnberg U19 Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki milli futbolcu Seyhan Yiğit'i kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
Beşiktaş, 17'lik yıldız adayı Seyhan Yiğit'i istiyor
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11 Temmuz 2020 12:58
Gelecek sezon maaş bütçesini 56 milyon eurodan 30 milyon euroya düşürecek olan Beşiktaş, transfer stratejisini de gelecek vaadeden ve potansiyeli yüksek futbolcular üzerine kurdu.

G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE

Başkan Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayı doğrultusunda scout ekibinin de raporuyla hareket eden siyah-beyazlı takımın transfer komitesi ilk hamlesini Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de scout ekibinin listesinde yer alan Nürnberg U19 Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Seyhan Yiğit ile yaptı.

17'LİK YILDIZ ADAYI; SEYHAN

Sağ bekte ve stoper mevkisinde forma giyen 17 yaşındaki Seyhan Yiğit'in transferi için scout ekibinin raporunu değerlendiren Sergen Yalçın, yetenekli futbolcunun transferine onay verdi.



SEZON SONU OLMAZSA OCAK

Nürnberg ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2021'de sona eren Seyhan Yiğit'in transferini herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamak isteyen Beşiktaş, bu stratejisinde başarılı olamazsa 17 yaşındaki milli futbolcuyu önümüzdeki sezonun Ocak ayında bedelsiz olarak kadrosuna katacak.



BEŞİKTAŞ'IN ARADIĞI KAN

Douglas ile yollarını ayıracak olan ve sözleşme yenilemek üzere olan Gökhan Gönül'ün de yaşından dolayı genç bir futbolcu ile sağ beki yedeklemek isteyen Beşiktaş, 17 yaşındaki Seyhan Yiğit'i transfer ederek bu alandaki alternatifi yaratmak istiyor.

BAYERN'DE KAPTANLIK YAPTI

Futbola Ingolstadt altyapısında başlayan ve daha sonra Bayern Münih'e altyapısına transfer olan ve Münih'te kaptanlık yapan Seyhan Yiğit, Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma giydi.




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