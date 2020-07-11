Beşiktaş, 17'lik yıldız adayı Seyhan Yiğit'i istiyor

G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE

17'LİK YILDIZ ADAYI; SEYHAN



SEZON SONU OLMAZSA OCAK

BEŞİKTAŞ'IN ARADIĞI KAN

BAYERN'DE KAPTANLIK YAPTI

Gelecek sezon maaş bütçesini 56 milyon eurodan 30 milyon euroya düşürecek olan Beşiktaş, transfer stratejisini de gelecek vaadeden ve potansiyeli yüksek futbolcular üzerine kurdu.Başkan Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayı doğrultusunda scout ekibinin de raporuyla hareket eden siyah-beyazlı takımın transfer komitesi ilk hamlesini Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de scout ekibinin listesinde yer alan Nürnberg U19 Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Seyhan Yiğit ile yaptı.Sağ bekte ve stoper mevkisinde forma giyen 17 yaşındaki Seyhan Yiğit'in transferi için scout ekibinin raporunu değerlendiren Sergen Yalçın, yetenekli futbolcunun transferine onay verdi.Nürnberg ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2021'de sona eren Seyhan Yiğit'in transferini herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamak isteyen Beşiktaş, bu stratejisinde başarılı olamazsa 17 yaşındaki milli futbolcuyu önümüzdeki sezonun Ocak ayında bedelsiz olarak kadrosuna katacak.Douglas ile yollarını ayıracak olan ve sözleşme yenilemek üzere olan Gökhan Gönül'ün de yaşından dolayı genç bir futbolcu ile sağ beki yedeklemek isteyen Beşiktaş, 17 yaşındaki Seyhan Yiğit'i transfer ederek bu alandaki alternatifi yaratmak istiyor.Futbola Ingolstadt altyapısında başlayan ve daha sonra Bayern Münih'e altyapısına transfer olan ve Münih'te kaptanlık yapan Seyhan Yiğit, Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma giydi.