Bertuğ Yıldırım, Rennes'i kurtaramadı!

Fransa Ligue 1'in 9. hafta maçında Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, deplasmanda Lorient'e 2-1 mağlup oldu.



Milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 76. dakikasında Arnaud Kalimuendo'nun yerine oyuna dahil oldu.



Karşılaşmanın son dakikalarında rakip kaleye bir şut yollayan Bertuğ, bu şutta isabeti yakalayamadı.



Bu sonucun ardından Rennes, 9 hafta sonunda 11 puanda kaldı.



SEZON PERFORMANSI



Rennes formasıyla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan genç golcü, 2 gol kaydetti.



