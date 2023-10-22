Bertuğ Yıldırım, Rennes'i kurtaramadı!

Ligue 1'in dokuzuncu hafta mücadelesinde Bertuğ Yıldırımlı Rennes, Lorient'e 2-1 mağlup oldu. Milli oyuncumuz Bertuğ, karşılaşmaya 76. dakikada dahil oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bertuğ Yıldırım, Rennes'i kurtaramadı!
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22 Ekim 2023 16:31
Fransa Ligue 1'in 9. hafta maçında Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, deplasmanda Lorient'e 2-1 mağlup oldu.

Milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 76. dakikasında Arnaud Kalimuendo'nun yerine oyuna dahil oldu. 

Karşılaşmanın son dakikalarında rakip kaleye bir şut yollayan Bertuğ, bu şutta isabeti yakalayamadı. 

Bu sonucun ardından Rennes, 9 hafta sonunda 11 puanda kaldı.

SEZON PERFORMANSI 

Rennes formasıyla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan genç golcü, 2 gol kaydetti.

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