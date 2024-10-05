Bertuğ'un golü Getafe'ye yetmedi!

İspanya LaLiga 9. hafta maçında Getafe ile Osasuna karşılaştı. Estadio Coliseum'da oynanan maç 1-1 sona erdi.



Getafe'nin golü 21. dakikada milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım'dan geldi. Osasuna'ya beraberliği getiren golü 60. dakikada Ante Budimir kaydetti.



Maça 11'de başlayan ve 46. dakikada kenara gelen Bertuğ Yıldırım, Getafe'de ilk golünü attı.



Bu sonucun ardından Getafe puanını 8'e çıkardı. Osasuna ise 15 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Getafa, Villarreal ile karşılaşacak. Osasuna ise Real Betis'i ağırlayacak.



