Bernardo Silva asla oynamayacağı iki takımı açıkladı

Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, Benfica'dan ayrılış süreci ve Portekiz Ligi'nde asla forma giymeyeceği takımlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.



Portekiz basınına konuşan Silva, Benfica'dan ayrılmaya zorlandığı süreçteki sorumluları asla affetmeyeceğini ve bu kararından pişmanlık duyduğunu söyledi.



Bernardo Silva ayrılma süreci hakkında konuşarak, ''Ayrılma konusunda üzüntü biraz bu noktada ortaya çıkıyor çünkü kulübün beni bir şekilde tutabileceğini düşündüm. Bu sadece başkan Luís Filipe Vieira'ya yönelik bir eleştiri değil, futboldan anlayan dört veya beş kişilik bir grubun bu kararı verebileceğini düşünüyordum.'' dedi.



''GERİ DÖNMEK İSTERİM''



''Benfica'ya dönmek ister misin?'' şekinde gelen soruyu cevaplayan yıldız oyuncu, "İsterim. Eğer o zaman geldiğinde kulüp beni isterse, elbette bazı şeyler olur.'' yanıtını verdi.



''ASLA BU İKİ TAKIMDA OYNAMAM''



Sporting ve Porto'dan teklif gelmesi durumunda ne yapacağını da açıklayan Portekizli yıldız oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: ''Sporting ya da Porto'da oynama ihtimalim asla gerçekleşmeyecek. Buralarda oynamam.''





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