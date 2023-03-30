Bernard Mensah, Trabzonspor yolunda!

Trabzonspor'un Kayserispor forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah ile ilgilendiği iddia edildi.Gana basınında yer alan habere göre Trabzonspor, Bernard Mensah transferinde önemli aşama kaydetti.Bernard Mensah'ın Kayserispor ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının, Trabzonspor'un transferde elini güçlendirdiği de kaydedildi.Bernard Mensah bu sezon Kayserispor forması altında 19 lig maçına çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.