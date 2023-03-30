Bernard Mensah, Trabzonspor yolunda!

Gana basınından Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo mavili ekibin, Kayserisporlu oyuncunun transferinde sona geldiği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bernard Mensah, Trabzonspor yolunda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2023 12:09
Trabzonspor'un Kayserispor forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah ile ilgilendiği iddia edildi.

Gana basınında yer alan habere göre Trabzonspor, Bernard Mensah transferinde önemli aşama kaydetti.

Bernard Mensah'ın Kayserispor ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının, Trabzonspor'un transferde elini güçlendirdiği de kaydedildi.

Bernard Mensah bu sezon Kayserispor forması altında 19 lig maçına çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery