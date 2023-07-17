'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan'yaçin teklif geldi.Sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Berkan Kutlu için İtalyan ve Fransız kulüpleri devreye girdi.Galatasaray'da ilk 11'e giremediği için ayrılmaya sıcak bakan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yönetime vedaya hazır olduğunu bildirdi.Teknik direktör Okan Buruk'un yönetici Erden Timur ile yapacağı görüşmenin ardından, Berkan Kutlu ile ilgili son karar verilecek.Geçen sezon Galatasaray'da 28 maçta 1111 dakika süre alan Berkan Kutlu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.