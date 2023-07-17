Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Berkan Kutlu'ya transfer için teklif geldi.
Sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Berkan Kutlu için İtalyan ve Fransız kulüpleri devreye girdi. Fransız ekibi Nantes 5.5 milyon euro teklif yaparken, Serie A'dan Genoa 5 milyon euroluk teklifini Galatasaray'a iletti.
VEDAYA HAZIR
Galatasaray'da ilk 11'e giremediği için ayrılmaya sıcak bakan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yönetime vedaya hazır olduğunu bildirdi.
SON KARAR VERİLECEK
Teknik direktör Okan Buruk'un yönetici Erden Timur ile yapacağı görüşmenin ardından, Berkan Kutlu ile ilgili son karar verilecek.
1 GOL 2 ASİST
Geçen sezon Galatasaray'da 28 maçta 1111 dakika süre alan Berkan Kutlu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Berkan Kutlu için İtalyan ve Fransız kulüpleri devreye girdi. Fransız ekibi Nantes 5.5 milyon euro teklif yaparken, Serie A'dan Genoa 5 milyon euroluk teklifini Galatasaray'a iletti.
VEDAYA HAZIR
Galatasaray'da ilk 11'e giremediği için ayrılmaya sıcak bakan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yönetime vedaya hazır olduğunu bildirdi.
SON KARAR VERİLECEK
Teknik direktör Okan Buruk'un yönetici Erden Timur ile yapacağı görüşmenin ardından, Berkan Kutlu ile ilgili son karar verilecek.
1 GOL 2 ASİST
Geçen sezon Galatasaray'da 28 maçta 1111 dakika süre alan Berkan Kutlu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.