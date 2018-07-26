Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi, kadrosunuile güçlendiriyor. Portekiz basının haberine göre Benfica, Leganes'in 24 yaşındaki Brezilyalı 10 numarası Gabriel Pires ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.İspanyol ekibi ile masaya oturan Benfica'nınbonservis ücreti karşılığında Pires'i kadrosuna katacağı belirtildi.2011 yılında Juventus'a transfer olan ve uzun süre Serie B'de kiralık forma giyen Pires, son iki sezondur Leganes'te forma giyiyordu. Geçen sezon İspanyol ekibiyle 35 maça çıkan Gabriel Pires, 6 gol ve 2 asist kaydetmişti.