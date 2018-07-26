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Benfica'ya İspanya'dan 10 numara!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, Leganes'ten 10 numara pozisyonunda forma giyen Gabriel Pires'i 15 milyon Euro'ya kadrosuna katıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'ya İspanya'dan 10 numara!
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26 Temmuz 2018 16:10
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, kadrosunu Gabriel Pires ile güçlendiriyor. Portekiz basının haberine göre Benfica, Leganes'in 24 yaşındaki Brezilyalı 10 numarası Gabriel Pires ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İspanyol ekibi ile masaya oturan Benfica'nın 15 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Pires'i kadrosuna katacağı belirtildi.

2011 yılında Juventus'a transfer olan ve uzun süre Serie B'de kiralık forma giyen Pires, son iki sezondur Leganes'te forma giyiyordu. Geçen sezon İspanyol ekibiyle 35 maça çıkan Gabriel Pires, 6 gol ve 2 asist kaydetmişti.

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