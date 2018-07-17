Benfica'dan Abdülkadir'e 15 milyon Euro

Trabzonspor altyapısının Türk futboluna hediyesi olan Abdülkadir Ömür her geçen gün taliplerini artırıyor.
Fanatik Gazetesi'nden Serhat Demirtaş'ın haberine göre, Geçen sezon 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcuya son olarak Portekiz devi Benfica talip oldu.
Kırmızı- Beyazlılar, genç yıldız için Karadeniz temsilcisine 15 milyon Euro teklif etti. Portekiz ekibi ödemeyi 10 milyon Euro'su bir hafta içinde 5 milyon Euro'su ise devre arasında ödenmek üzere olduğu öğrenildi.
Benfica ilk olarak Karadeniz temsilcisine 7 milyon Euro (39 milyon TL) teklif etmiş ancak geri çevrilmişti. Trabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu teklifle ilgili karar vermesi bekleniyor
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Fanatik Gazetesi'nden Serhat Demirtaş'ın haberine göre, Geçen sezon 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcuya son olarak Portekiz devi Benfica talip oldu.
Kırmızı- Beyazlılar, genç yıldız için Karadeniz temsilcisine 15 milyon Euro teklif etti. Portekiz ekibi ödemeyi 10 milyon Euro'su bir hafta içinde 5 milyon Euro'su ise devre arasında ödenmek üzere olduğu öğrenildi.
Benfica ilk olarak Karadeniz temsilcisine 7 milyon Euro (39 milyon TL) teklif etmiş ancak geri çevrilmişti. Trabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu teklifle ilgili karar vermesi bekleniyor
─Abdülkadir Ömür─
"Hayaller kuruyordum"