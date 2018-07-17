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Benfica'dan Abdülkadir'e 15 milyon Euro

Portekiz devi Benfica, Abdülkadir Ömür'e kancayı taktı. Transferde Bordo mavili ekibin kapısını çalan Benfica, 15 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Trabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu teklifle ilgili karar vermesi bekleniyor.

Benfica'dan Abdülkadir'e 15 milyon Euro
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17 Temmuz 2018 11:19
Trabzonspor altyapısının Türk futboluna hediyesi olan Abdülkadir Ömür her geçen gün taliplerini artırıyor.

Fanatik Gazetesi'nden Serhat Demirtaş'ın haberine göre, Geçen sezon 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcuya son olarak Portekiz devi Benfica talip oldu.

Kırmızı- Beyazlılar, genç yıldız için Karadeniz temsilcisine 15 milyon Euro teklif etti. Portekiz ekibi ödemeyi 10 milyon Euro'su bir hafta içinde 5 milyon Euro'su ise devre arasında ödenmek üzere olduğu öğrenildi.

Benfica ilk olarak  Karadeniz temsilcisine 7 milyon Euro (39 milyon TL) teklif etmiş ancak geri çevrilmişti. Trabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu teklifle ilgili karar vermesi bekleniyor

Abdülkadir Ömür─
"Hayaller kuruyordum"


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