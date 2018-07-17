Benfica'dan Abdülkadir'e 15 milyon Euro

Karadeniz temsilcisine 7 milyon Euro (39 milyon TL) teklif etmiş ancak geri çevrilmişti.

─Abdülkadir Ömür─

"Hayaller kuruyordum"







Trabzonspor altyapısının Türk futboluna hediyesi olan Abdülkadir Ömür her geçen gün taliplerini artırıyor.Fanatik Gazetesi'nden Serhat Demirtaş'ın haberine göre, Geçen sezon 3 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcuya son olarakKırmızı- Beyazlılar, genç yıldız içinPortekiz ekibi ödemeyöğrenildi.Benfica ilk olarakTrabzonspor yönetiminin kısa zamanda bu teklifle ilgili karar vermesi bekleniyor