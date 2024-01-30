Benfica'dan Beşiktaş'a dinamo: Florentino Luis

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda takımın teknik direktörü Fernando Santos, ülkesi Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Florentino Luis transferini özellikle istedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Benfica'dan Beşiktaş'a dinamo: Florentino Luis
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2024 10:41
Son güncelleme 30 Ocak 2024 10:43
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fernando Santos'un verdiği rapor doğrultusunda 6 numara için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemine son gelen isim Benfica forması giyen Florentino Luis oldu.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Portekizli ön liberoyu 1,5 yıllığına kiramak istediği ve kısa süre içerisinde de Portekiz kulübüyle resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasıyla 24 maça çıkan yıldız futbolcu skor katkısında bulunamadı. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Florentino söz konusu karşılaşmalarda 5 sarı kart gördü. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery