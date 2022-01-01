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Ben Simmons'a bel fıtığı teşhisi konuldu!

Brooklyn Nets point guardı Ben Simmons'a bel fıtığı teşhisi konulduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets point guardı Ben Simmons'a bel fıtığı teşhisi konulduğu bildirildi.

Nets'in, koç Steve Nash'in geçen hafta sırtındaki ağrıyı hafifletmek için epidural aşı yapılan Simmons'ı bu sezon bir noktada oynatacağı konusunda iyimser olduğu söylendi.

Nash, Simmons'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bunu birkaç yıl önce geçirmiş, yani kariyeri boyunca bazı noktalarda bu fıtıklardan muzdarip olmuş. Ve sanırım bir nüksetme durumu da oldu. Sırtındaki ağrının fıtık seviyesinde olduğu ne zaman anlaşılmıştı, emin değilim. Fakat epidural aşı olmasının sebebi de buydu."

Nash, geçen hafta Simmons'ın sırtına bir MR çekildiğini ve takımın rahatsızlığa neden olan durumu bu şekilde anlayabileceğini belirtmişti.


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