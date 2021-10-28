Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Adana Demirspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Niğde Anadolu FK karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Belhanda, 69 ve 80. dakikalarda Assombalonga kaydetti.
BELHANDA'DAN İLK GOL
Öte yandan karşılaşmada perdeyi açan Younes Belhanda, mavi-lacivert forma altında ilk golünü Türkiye Kupası'nda attı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi. Niğde Anadolu FK ise kupaya veda etti.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Belhanda, 69 ve 80. dakikalarda Assombalonga kaydetti.
BELHANDA'DAN İLK GOL
Öte yandan karşılaşmada perdeyi açan Younes Belhanda, mavi-lacivert forma altında ilk golünü Türkiye Kupası'nda attı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi. Niğde Anadolu FK ise kupaya veda etti.