Belhanda siftah yaptı, Adana Demir turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor, Niğde Anadolu FK'yı 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Belhanda siftah yaptı, Adana Demir turladı
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28 Ekim 2021 22:35
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Adana Demirspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Niğde Anadolu FK karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Belhanda, 69 ve 80. dakikalarda Assombalonga kaydetti.

BELHANDA'DAN İLK GOL

Öte yandan karşılaşmada perdeyi açan Younes Belhanda, mavi-lacivert forma altında ilk golünü Türkiye Kupası'nda attı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi. Niğde Anadolu FK ise kupaya veda etti.


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