Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Adana Demirspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Niğde Anadolu FK karşı karşıya geldi.



Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Belhanda, 69 ve 80. dakikalarda Assombalonga kaydetti.



BELHANDA'DAN İLK GOL



Öte yandan karşılaşmada perdeyi açan Younes Belhanda, mavi-lacivert forma altında ilk golünü Türkiye Kupası'nda attı.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi. Niğde Anadolu FK ise kupaya veda etti.





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