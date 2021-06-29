Belçika devlerinin gözü Sörloth'ta!

Trabzonspor 'un yeniden kadrosuna katmak istediği Leipzig'in golcüsü Alexander Sörloth'a bir başka eski durağından talipler çıktı. Voetbal Nieuws'e göre Belçika'nın önemli ekipleri Alexander Sörloth için devreye girebilirler.



Leipzig'de istenen performans düzeyine ulaşamadığı belirtilen Alexander Sörloth'un kiralanabileceği ifade edilirken bu doğrultuda Anderlecht, Genk ve Gent'in etkin olabilecekleri aktarıldı. Mbokani ile anlaşmayı başaramayan Antwerp'in de Norveçli golcüyü isteyebileceği ifade edilmekte.



Trabzonspor'da sergilediği başarılı performans sonrası Leipzig'e transfer olan Sörloth, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Belçika'da Gent forması giymişti.



Kaynak: Haber61



