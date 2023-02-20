Bayram Bektaş: 'Kendime yakıştıramadım'

Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Ümit Milli Takım'da yeni teknik direktör olarak Arda Turan'ın adı gündeme gelmişti. Arda Turan'ın ekibinde yer alacağı konuşulan Bayram Bektaş, konuyla ilgili ilk kez konuştu.



Bayram Bektaş, yaptığı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bektaş, "Geçirdiğimiz zor günlerde böyle yalan haberler bizi üzüyor. Gerek yok böyle şeylere... Çıkan haberler kesinlikle yalan. Ben A Milli Takım'da da yardımcılık yapmış bir insanım, Ümit Milli Takım'da yardımcılık yapacak falan... Bunlara gerek yok." ifadelerini kullandı.



Söz konusu görevi kendisine yakıştıramadığını dile getiren 49 yaşındaki antrenör, "Ben 20 yıldır hocalık yapıyorum. Beni bu listeye nasıl yakıştırdılar bilmiyorum, ben kendimi yakıştıramadım. Bir haber yapılacaksa arayıp bana sorabilirler. Bu konu hakkında çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ümit Milli Takım'ın başına geçecek kişiye başarılar diliyorum. Benim hiçbir yerde gözüm yok. Bu sezon Beşiktaş'ta Şenol hocama yardım ediyorum. Bir sonraki sezon ne olur, bunu zaman gösterir." ifadelerini kullandı.





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