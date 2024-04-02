Bayern Münih'ten Ralf Rangnick açıklaması

Sezon sonu Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih'te yeni teknik direktör olarak Ralf Rangnick'in ismi geçiyordu. Alman ekibinden bu iddialara cevap geldi.



Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl, teknik direktörlüğe ismi geçen Ralf Rangnick iddialarını yalanladı.



Eberl yaptığı açıklamada, ''Çalışmalarımız devam ediyor. Planlamalarımızı hızla sürdürüyoruz ancak basında çıktığı gibi haberler doğru değil. Ralf gündemimizde değil.'' dedi.



BİRÇOK İSİM GÜNDEMDE



Bayern Münih'te Ralf Rangnick'in yanı sıra Roberto De Zerbi ve Xabi Alonso'nun da ismi teknik direktörlükle ilgili anılıyor.





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