Bayern Münih'ten Kingsley Coman kararı

Bayern Münih, Fransız yıldızı Kingsley Coman'ı satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern Münih'ten Kingsley Coman kararı
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06 Ağustos 2024 20:34
Transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih'te çarpıcı bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre; Bayern Münih, Fransız yıldızı Kingsley Coman'ı satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakıyor.

Haberde, Alman ekibinin opsiyonlu veya zorunlu madde fark etmeksizin Coman'ı kiralayabileceği ifade edilirken, Fransız yıldız ile eski kulübü Paris Saint-Germain'in yakından ilgilendiği belirtildi.

BAYERN MÜNİH RAKAMLARI

28 yaşındaki Fransız futbolcu, Bayern formasıyla şu ana dek 294 maça çıktı ve 63 gol, 66 asistlik performans sergiledi. 
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