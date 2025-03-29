Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında St.Pauli ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçta kazanan 3-2'lik skorla Bayern Münih oldu.



Bayern Münih, Harry Kane'in 17. dakikada golüyle 1-0 öne geçti. St.Pauli, 27. dakikada Elias Saad'ın golüyle 1-1'lik eşitliği buldu ve devre 1-1 sona erdi.



Bayern Münih, 53 ve 71. dakikalarda Leroy Sane'nin attığı gollerle maçı 3-1'e getirdi. St. Pauli, 90. dakikada Lars Ritzka'nın attığı golle durumu 3-2 yapsa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde iki hafta sonra galibiyet aldı.



Bayern Münih, ligde 65 puana yükseldi. St.Pauli, 25 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak. St.Pauli, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.



