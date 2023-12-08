Bayern Münih'te Musiala sevinci!

Galatasaray ile oynadıkları maçta sakatlanan Byaern Münihli futbolcu Jamal Musiala, Eintracht Frankfurt maçıyla birlikte sahalara geri dönecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te Musiala sevinci!
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08 Aralık 2023 16:56
Bayern Münih'te Jamal Musiala sevinci yaşanıyor.

Galatasaray maçında sakatlanan Jamal Musiala yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmıştı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Alman oyuncu, hafta sonu oynanacak Eintracht Frankfurt maçında kadroda olacak.

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, oyuncu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Musiala antrenmanlara çıkıyor. Bir aksilik yaşamazsa Frankfurt maçının kadrosunda olacak. Maça 11'de mi başlayacak, yoksa sonradan mı girecek göreceğiz." ifadelerini kulllandı.

Başarılı teknik adam ayrıca, Matthijs de Ligt ve Sarr dışında tüm oyuncuların oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile Bayern Münih'in Almanya'da oynadığı maçın 40. dakikasında sakatlanmış ve bu sakatlık sonrası bir ay takımını yalnız bırakmıştı. 

 
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