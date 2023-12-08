Bayern Münih'te Jamal Musiala sevinci yaşanıyor.Galatasaray maçında sakatlanan Jamal Musiala yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmıştı.L'Equipe'te yer alan habere göre; Alman oyuncu, hafta sonu oynanacak Eintracht Frankfurt maçında kadroda olacak.Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, oyuncu ile ilgili yaptığı açıklamada,ifadelerini kulllandı.Başarılı teknik adam ayrıca, Matthijs de Ligt ve Sarr dışında tüm oyuncuların oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile Bayern Münih'in Almanya'da oynadığı maçın 40. dakikasında sakatlanmış ve bu sakatlık sonrası bir ay takımını yalnız bırakmıştı.