Bayern Münih'te hedef Fikayo Tomori

Bu sezon sakatlıklardan başı bir türlü kurtulmayan Bayern Münih kış transfer döneminde takviye yapmak için kolları sıvadı.



HEDEFTE TOMORI VAR



Sky Sports'ta yer alan habere göre Bayern Münih, Harry Kane'nin de önerisiyle birlikte gözünü Milan forması giyen İngiliz stoper Fikayo Tomori'ye çevirdi.



Haberin detaylarında Bayern Münih'in, 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen Milan'ın devre arasında oyunuyu kesinlikle satmayacağı söylendi.



Bayern Münih, Fikayo Tomori transferinde istediği başarıya ulaşamaması durumunda ise Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



22 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Milan formasıyla 22 resmi maça çıkan Fikayo Tomori bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.





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