Bayern Münih, Alphonso Davies ile nikah tazeledi

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, sol bek oyuncusu Alphonso Davies hakkında kararını verdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Alman devi, Alphonso Davies'in sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Bu sezonun yaz ayında kontratı bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu, bu kontratı tamamlaması durumunda Bavyera ekibinde 11 sene forma giymiş olacak.
PERFORMANSI
Alphonso Davies, bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Alman devi, Alphonso Davies'in sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Bu sezonun yaz ayında kontratı bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu, bu kontratı tamamlaması durumunda Bavyera ekibinde 11 sene forma giymiş olacak.
PERFORMANSI
Alphonso Davies, bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.