Bayern'den transfere 150 milyon euro!

Almanya'da son haftada şampiyonluğa uzanan Bayern Münih, transfer çalışmalarına start verdi.



Bild'de yer alan habere göre, Bavyera devinin bu yaz transfer için 150 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.



Bu rakamın, önemli satışların gerçekleşmesi durumunda daha da artacağı kaydedildi.



Takımın teknik direktörü Thomas Tuchel'in özellikle bir santrfor ve bir defansif orta saha oyuncusu istediği aktarıldı.



Bayern Münih, geçtiğimiz yıl da transfer için 140 milyon euro'ya yakın bir bedel ödemiş ve kadrosuna; Sadio Mane, Matthijs de Ligt, Mathis Tell ve Ryan Gravenberch gibi isimleri katmıştı.





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