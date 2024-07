Başpehlivanlar, Kırkpınar er meydanında kozlarını paylaşacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bir geleneğin devamı ve geçmişe saygı duruşu niteliğinde 663'üncü buluşmayla devam ediyor.



Pehlivanlar, Mehmet Akif Ersoy'un da şiirinde "Kimi tek çapraza girmiş mütemadi sürüyor, kimi şirazeyi tartıp alıvermiş yürüyor, kimi 'sarmayla çevirsem' diye sardıkça sarar, kimi kılçık düşünür, atmak için fırsat arar." dediği gibi dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hünerlerini sergiliyor.



Bu sene değişen format nedeniyle bir gün erken başlayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde cazgırın salavatı, davul zurnanın güreş havaları, pehlivanlar ve sporseverler, yine Sarayiçi Er Meydanı'nı şenlendirmeye devam ediyor.



Davulun tokmağında, zurnanın pes sesinde, cazgırın salavatında, yağcının ibriğinde binlerce yılın hatırında pehlivanlar, geleneği geleceğe taşımak için er meydanına çıkıyor.



Geçmişi geleceğe taşımanın gururu, edep, ahlak ve centilmenliğin sergisi, davulların çaldığı bir serhat türküsü Kırkpınar'da yüzlerce pehlivan, büyük bir onurla ata sporu için çayırda mücadele ediyor.



Peşrevle selamın, çırağın elini öpmesiyle ustasına hürmetin, yenilenin yeneni tebrik etmesiyle mertliğin ortaya konduğu ata sporunda minikten teşvike, tozkoparandan ayağa, desteden baş altına diğer boylarda güreşen her pehlivanın hayali, baş boyunda güreşmek.



Baş boyunun hedefi ise altın kemerin ebedi sahibi olabilmek.



Bu yıl değişen format nedeniyle başpehlivanlıkta güreşen güreşçi sayısı da azaltıldı. Bu yılki başpehlivanlık müsabakalarında 40 pehlivan mücadele verecek.



Organizasyonun öne çıkan isimleri ise şöyle:



"Uzun pehlivan" Ali Gürbüz



Babası başpehlivanlardan Recep Gürbüz'e sözü olan altın kemeri Antalya'ya götürmek isteyen Ali Gürbüz, 2011-2012 yıllarındaki başpehlivanlığının ardından 2013 yılında da altın kemerin sahibi olmuş ancak doping cezası nedeniyle kemeri iade etmişti. Antalyalı başpehlivan, yarım kalan hikayeyi bu sene tamamlamak istiyor.



Önceki yıllarda yaşadığı sakatlık ve doping cezası nedeniyle bir süre ayrı kaldığı çayırlara dönüşünde rakiplerini zorlayan Ali Gürbüz, 2019 ve 2021 yıllarında kemerin sahibi oldu. 2022 yılında, altın kemerin ebedi sahibi olma yolundaki Ali Gürbüz, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'e 2. turda yenilmişti.



Geçen yıl 3. turda Özkan Yılmaz'la eşleşen Ali Gürbüz'ün elenmesi, sürpriz olarak yorumlanmıştı.



"Uzun pehlivan" Gürbüz'ün, bu yıl ise sezonun as güreşlerinden Yunt Dağı, Kurtdereli, Elmalı, Seka Park, Feslikan Yayla, Muğla Fethiye 2. Mustafa Kiremitli ve Şahinbey Güreşleri'nde birincilik kürsüsüne çıkması Kırkpınar'a ne derece hazırlandığının da bir göstergesi oldu.



"Geri vitesi olmayan pehlivan" Orhan Okulu



Er meydanlarının "Geri vitesi olmayan pehlivanı" olarak anılan Antalya Kumlucalı Orhan Okulu, yine favori isimler arasında yer alıyor.



Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6 kez başpehlivan olarak tarihe geçen Okulu, kazanmak için mücadele edecek.



Orhan Okulu, 2017 yılında İsmail Balaban'la güreşinde yenilip ikinci olsa da 2018'de Şaban Yılmaz'ı yenerek başpehlivan ünvanını kazanmıştı. Orhan Okulu, 2019 yılında Ali Gürbüz'le kıyasıya yaptığı güreşte yenilerek ikincilikle yetinirken, 2021 yılında ise Kırkpınar'da 3'üncülük kürsüsünü görmüştü.



Okulu, 2022 yılında Kırkpınar'da çeyrek finalde rakibi Cengizhan Şimşek'e yenilmişti.



Orhan Okulu, geçen yıl hemşehrisi Mehmet Yeşil Yeşil'e çeyrek finalde mağlup olmuştu.



Orhan Okulu bu yıl Yalıntaş, Kargı, Alaçam, Şuhut yağlı güreşlerinde birinci, Çan Şahin, Feslikan Yayla, Softaoğlu ve Aybastı güreşlerinde de ikinci oldu. Okulu, aldığı galibiyetlerin moraliyle Kırkpınar'da yağlanacak.



"Çayırın sarı fırtınası" İsmail Balaban



İsmail Balaban, güreşe başladığında "bundan pehlivan olmaz" diye eleştirenlere, boyları bir bir atlayıp 2013 ve 2017 yıllarında Türkiye'nin başpehlivanı ünvanına sahip olarak cevap verdi.



Salgında yapılamayan güreşler ve sonrasında katıldığı yarışma programı nedeniyle verdiği 2 yıllık aradan sonra 2022 yılında yarı finalde müsabakanın 59'uncu dakikasında Cengizhan Şimşek'e yenilen İsmail Balaban, geçen yıl finalde güreşen isim olmuştu. Yusuf Can Zeybek'le güreşen İsmail Balaban, kürsüde ikincilik basamağında yer almıştı.



Balaban, bu yıl Seydikemer, Gazipaşa'yı Anma, Etnospor Fetih ve Manavgat yağlı güreşlerinde başpehlivanlıkları kazandı. "Sarı fırtına", bu yıl Kırkpınar'da da aynı hissi yaşamak için yer alacak.



"Er meydanının kuzey yıldızı" Fatih Atlı



Ustası Bayram Ertan'ın teşvikiyle 15 yaşında Ladik Belediyespor'da güreşe başlayan Fatih Atlı, 2000'de ilk kez çıktığı Kırkpınar çayırında final güreşi yaptı.



Fatih Atlı, sonraki yıllarda çeşitli boylardaki başarısıyla başpehlivanlığa kadar yükseldi. Atlı, kürsü yapmada belli bir istikrarı görülmese de güreşteki çevikliği nedeniyle pek çok favori ismin kemerini yakan güreşçi olarak öne çıkıyor.



Güreş sırasında beklenmedik ataklarıyla bilinen 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı, geride kalan yıllardaki performansını aratsa da yine de favori isimler arasında yer alıyor.



2022 yılında çeyrek finalde İsmail Balaban'a müsabakanın 63. dakikasında yenilen Fatih Atlı, geçen yıl Yusuf Can Zeybek'e çeyrek finalde kaybetmişti.



25. Kumluca, Terme Oğuzlu güreşlerinde başpehlivan olan "Kuzey yıldızı", yine farklı stili ve atak güreşiyle zirve yolculuğundaki başpehlivanların korkulu rüyası olmaya devam edevak.



Güreşte risk almayı seven Fatih Atlı, yine sürprizlere açık güreşiyle Kırkpınar'a renk katacak.



"Altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil



Kırkpınar'da 2009 ve 2010'un başpehlivanı, atadan güreşçi Antalyalı Mehmet Yeşil Yeşil, suskunluğunu bozmak için yağlanacak.



En son 2019 yılında kürsünün 3'üncü basamağında yer alan Mehmet Yeşil Yeşil, 2022 yılında Ertuğrul Dağdeviren'e puanlama bölümünde yenilerek organizasyona 3. tur müsabakaları sonrası veda etmişti.



Geçen yıl ise iyi bir performans sergileyen Mehmet Yeşil Yeşil, Yusuf Can Zeybek'le yarı finalde karşılaşmıştı. Yaklaşık bir saat süren mücadeleyi Zeybek, paça kazıkla kazanmıştı.



Mehmet Yeşil Yeşil, bu yıl Havran ve Aksu güreşlerinde kazandığı başpehlivanlığın moraliyle Kırkpınar'a katılacak.



"Çayırın beyefendisi Recep Kara"



2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarının başpehlivanı Ordulu Recep Kara, hırslı ve teknik güreşiyle geçmişteki günlerine dönme ve 42 yaşında bir başpehlivanlık daha kazanma hedefiyle Edirne'de olacak.



Recep Kara, 2022 yılında rakibi Serhat Gökmen'e müsabakanın 70'inci dakikasında puan kaptırarak yenilmişti. Recep Kara, geçen yıl ise organizasyonun 2. turunda Hüseyin Gümüşalan'a yenilerek erken veda etmişti.



Ordulu Recep Kara, Ordu Kumru ve Düzoba yağlı güreşlerinde birinci oldu.



42 yaşındaki Recep, güreş seyri kazandırmak amacıyla yaptığı ataklarda stresini kontrol edebilirse kürsüye yol alacağa benziyor.



"Çayırın cüsselisi" Ertuğrul Dağdeviren



Balıkesir Susurluklu Ertuğrul Dağdeviren, 2017 yılında baş altı birincisi olarak 2018 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor.



Geçen yıl Dağdeviren, Ali Gürbüz'le yaptığı güreşte puanlama bölümünde yenilerek 2. turda organizasyona veda etmişti.



Bu sezon Biga, Kepez, Burhaniye Kızıklı yağlı güreş organizasyonlarındaki birincilikleriyle moral bulan Dağdeviren, Kırkpınar'a kürsüye çıkmak için geliyor.



"Yorulmaz pehlivan" Yusuf Can Zeybek



Çayırın genç pehlivanlarından 30 yaşındaki Antalyalı Yusuf Can Zeybek, 2021 yılından bu yana başpehlivan olarak güreşiyor.



Fizik ve kondisyonuyla kısa sürede dikkati çeken Yusuf Can Zeybek, güreş otoriterlerinin favori isimleri arasında yer almayı başardı. Rakiplerinin güreşlerini analiz edip ona göre oyun kurmasıyla bilinen Yusuf Can Zeybek, geçen yılın şampiyonu olarak bu yıl seriyi sürdürmek için çayıra çıkacak.



Sezon güreşlerinde Kartepe, Alaçam, Yozgat Sürmeli, Denizli, Serik, Bigadiç'te birincilikleri toplayan Zeybek, yine atak güreşiyle tribünleri coşturacak.



"Supleks ustası" Cengizhan Şimşek



2018 yılında baş boyuna yükselen Cengizhan Şimşek, 2022 yılında kaptırdığı ünvanının peşini bırakacağa benzemiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Cengizhan Şimşek'in 2022'de kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar vermişti.



Geçen yıl bir önceki yılın rövanşı niteliğindeki kura çekiminde Cengizhan, rakibi İsmail Balaban'la karşılaşmıştı. 97 dakika süren karşılaşmayı Balaban kazanarak rövanşı almıştı.



Rakiplerini genelde minder güreşinde görülen supleks hareketiyle yenmesiyle meşhur Cengizhan'ın yeni supleksleri, verdiği ünvan için atacağa benziyor.



Cengizhan, sezonda pek çok ikincilik, Beyağaç güreşlerinde de birincilik elde etti.



"Çayırın efendisi" Mustafa Taş



Sinoplu 25 yaşındaki Mustafa Taş, 2022 yılında çıktığı baş boyundaki performansıyla dikkati üzerine çekmiş, bu boydaki ilk senesinde güreştiği Kırkpınar'da ikincilikle tanışmıştı. Cengizhan Şimşek'in aldığı ceza nedeniyle sıralamanın kayması üzerine başpehlivan ünvanını alan Mustafa Taş, geçen yıl çayıra seriyi devam ettirmek için çıkmış, ikinci turda Yusuf Can Zeybek'e yenilmişti.



Kağıthane, Dikmen, Edremit, Çatalca, Bahçelievler güreşlerindeki başpehlivanlıklar, Taş için büyük moral olacak.



Enes Doğan'ın "ilk sınavı, ilk heyecanı"



Bu yıl, geçen yılın baş altı birincisi olarak ilk kez baş boyunda çayıra çıkacak Antalyalı 24 yaşındaki Enes Doğan, sezon güreşlerindeki performansıyla göz doldurdu. Enes, 62. Çalı Yağlı Güreşleri'ndeki başpehlivanlığının yanı sıra pek çok kez kürsü yaptı.



Enes Doğan, sezondaki güreş performansıyla kürsüye göz diktiği mesajını veriyor. Pek çok favori başpehlivanın hesaplarını bozabilecek olan Enes Doğan, gelecek vadeden başpehlivanlar arasında gösteriliyor.



Diğer favoriler



2009 yılından bu yana baş boyunda güreşen "örümcek adam" lakaplı Serhat Gökmen, 2011 yılından bu yana baş boyunda mücadele veren Ünal Karaman, 2014 yılında başpehlivanlığa yükselen "dev adam" İsmail Koç, 2015 yılında başpehlivanlığa yükselen Nedim Gürel, 2016 yılında başta güreşmeye başlayan Mustafa Batu, 2019 yılında baş güreşen Furkan Durmuş Altın, 2022 yılında başpehlivanlığa yükselen Mustafa Doğan Özkaya da birincilik kürsüsünü hedefleyen pehlivanların önüne set olacak isimlerden.





