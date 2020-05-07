Başakşehir'den Volkan Babacan için Beşiktaş açıklaması

'ın transfer gündeminde olduğu konuşulanile ilgili açıklama yayınladı.Başakşehir'in açıklamasında herhangi bir teklif almadıkları belirtilirken, "" ifadeleri kullanıldı.Başakşehir'de Mert Günok'un ardından 2. kaleci konumund olan Volkan Babacan'ın 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.