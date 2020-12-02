Başakşehir'de Skrtel cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'de Leipzig karşılaşmasında sarı kart gören Skrtel, PSG ile oynanacak son maçı kaçıracak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başakşehir'de Skrtel cezalı duruma düştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2020 23:42
Medipol Başakşehir'de Leipzig karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 

Skrtel, turuncu-lacivertli takımın grupta oynayacağı son maç olan Paris Saint-Germain deplasmanında forma giyemeyecek. 

Leipzig'de de Upamecano grup maçlarında üçüncü sarı kartını bu mücadelede gördü ve cezalı duruma düştü. Upamecano takımını, Manchester United ile oynayacağı mücadelede yalnız bırakacak. 

- Bolingoli ve Visca sakatlandı

Medipol Başakşehir'de Bolingoli ilk yarıda, Edin Visca da ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.  

Turuncu-lacivertli takımın sol beki Bolingoli, Martin Skrtel ile çarpıştığı pozisyon sonrasında sakatlık yaşadı. Kendini yere bırakan ve oyuna devam edemeyen Bolingoli, 36. dakikada yerini Nacer Chadli'ye bıraktı. Chadli'nin oyuna girmesiyle Deniz Türüç sol beke, Chadli de sol açığa geçti. 

Okan Buruk, ikinci yarıya da iki değişiklikle başladı. Martin Skrtel ve Berkay Özcan kenara gelirken, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir oyuna dahil oldu. 

Turuncu-lacivertli ekibin kaptanı Edin Visca da mücadelenin 64. dakikasında sakatlandı ve yerini Giuliano'ya bıraktı. 

Okan Buruk, son oyuncu değişikliği hakkını 84. dakikada kullandı. Fredrik Gulbrandsen yerini Enzo Crivelli'ye bıraktı. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için