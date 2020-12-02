Başakşehir'de Skrtel cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'de Leipzig karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Skrtel, turuncu-lacivertli takımın grupta oynayacağı son maç olan Paris Saint-Germain deplasmanında forma giyemeyecek.



Leipzig'de de Upamecano grup maçlarında üçüncü sarı kartını bu mücadelede gördü ve cezalı duruma düştü. Upamecano takımını, Manchester United ile oynayacağı mücadelede yalnız bırakacak.



- Bolingoli ve Visca sakatlandı



Medipol Başakşehir'de Bolingoli ilk yarıda, Edin Visca da ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.



Turuncu-lacivertli takımın sol beki Bolingoli, Martin Skrtel ile çarpıştığı pozisyon sonrasında sakatlık yaşadı. Kendini yere bırakan ve oyuna devam edemeyen Bolingoli, 36. dakikada yerini Nacer Chadli'ye bıraktı. Chadli'nin oyuna girmesiyle Deniz Türüç sol beke, Chadli de sol açığa geçti.



Okan Buruk, ikinci yarıya da iki değişiklikle başladı. Martin Skrtel ve Berkay Özcan kenara gelirken, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir oyuna dahil oldu.



Turuncu-lacivertli ekibin kaptanı Edin Visca da mücadelenin 64. dakikasında sakatlandı ve yerini Giuliano'ya bıraktı.



Okan Buruk, son oyuncu değişikliği hakkını 84. dakikada kullandı. Fredrik Gulbrandsen yerini Enzo Crivelli'ye bıraktı.



