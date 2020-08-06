Başakşehir sol bekte gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi

Süper Lig 'in 6. büyüğü olan Medipol Başakşehir , zorlu geçen sezonun arından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmak için Parken Stadı'nda Kopenhang deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmadan 3 gol ile yenik ayrılan İstanbul temsilcisi, büyük umutlar ile gittiği deplasmandan istediği sonucu alamadı ve Avrupa defterini kapattı.

Bu sonucun ardından turuncu-lacivertliler gözünü yeni sezon kadro planlamasına çevirdi. Kadrosunda 7 isim 30 yaş ve oyunculardan oluşurken, öncelikli hedef kadroyu gençleştirmek. Bu hedefin yanı sıra, bonservisi elinde oyuncular da fırsat transferleri olarak ön plana çıkıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Bu transferlerden bir tanesi de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım. Geçtiğimiz sezon 18 lig maçında görev yapan Hasan Ali, 3 asistlik katkı vermişti.

Geçtiğimiz sezon beklerinden oldukça katkı alan Medipol Başakşehir, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla yakından ilgileniyor.