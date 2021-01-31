Başakşehir, İrfan Can'ın yerine Ndayishimiye'yi getirdi

İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye gönderen Başakşehir, yerine Süper Lig'de kendisini gösteren Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile anlaştı.



Burundili oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Başakşehir ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Başakşehir, bu transfer karşılığında Başakşehir'e Azubuike Okechukwu ile birlikte 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



22 yaşındaki oyuncu, sezon başında Burundi'nin Black Eagle takımından 45 bin euroya alınmıştı.



