Başakşehir'in olası rakibi tek golle avantajı aldı

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk ayak mücadeleleri tamamlandı. RAMS Başakşehir'in rakibinin belli olacağı La Fiorita-Isloch Minsk eşleşmesinde ilk maçı, Belarus ekibi Isloch Minsk deplasmanda 1-0 kazandı.

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Başakşehir'in olası rakibi tek golle avantajı aldı
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12 Temmuz 2024 00:44
UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk ayak mücadelesi, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda bugün 23 maç yapıldı.

RAMS Başakşehir'in rakibinin belli olacağı La Fiorita-Isloch Minsk eşleşmesinde ilk maçı, Belarus ekibi Isloch Minsk deplasmanda 1-0 kazandı.

Rövanş karşılaşmalarının 17-18 Temmuz'da yapılacağı ilk ayakta bugün alınan sonuçlar şöyle:

Siauliai-Levadia: 0-2

Malisheva-Buducnost Podgorica: 1-0

Aktobe-Sarajevo: 0-1

Leipaja-Vikingur: 1-1

NK Bravo-Connah's Quay: 0-1

Noah-Shkendija: 2-0

Magpies-Derry City: 2-0

Atletic Escaldes-Diddeleng: 0-1

Kalev-Urartu: 1-2

Floriana-Tre Penne: 3-1

Torpedo-Milsami: 2-4

Torpedo Kutaisi-Tirana: 1-1

UNA Strassen-Kuopion: 0-0

VPS-Zalgiris Vilnius: 1-2

Caernarfon-Crusaders: 2-0

Bala-Paide: 1-2

Partizani-Marsaxlokk: 1-1

Tikves-Breidablik: 3-2

La Fiorita-Isloch: 0-1

Shelbourne-St.Joseph's: 2-1

Mornar-Dinamo Tiflis: 2-1

Stjarnan-Linfield: 2-0

Valur-Vllaznia: 2-2

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