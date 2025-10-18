Başakşehir'in golü VAR'dan döndü

RAMS Başakşehir'in Galatasaray karşısında 47. dakikada Eldor Shomurodov ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Deniz Türüç, ceza sahası içine getirdiği topu son çizgiye inmeden ortaladı. Crespo'nun ilk vuruşu vuruşu yakın direkten, ikinci vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Shomurodov tamamladı.
3 dakika civarında süren incelemenin ardından VAR Hakemi Sarper Barış Saka pozisyonun ofsayt olduğu bilgisini geçti ve oyun endirekt atışla başladı.
