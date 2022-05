Başakşehir'den flaş hamle: Cyle Larin

Emre Belözoğlu ile inanılmaz bir ivme yakalayan Başakşehir, transferde de hareketli saatler geçiriyor. Geçtiğimiz gün Francis Nzaba'yı kadrosuna kattığını duyuran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda ses getirecek bir transfere daha hazırlanıyor.



Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Emre Belözoğlu, Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve Siyah-Beyazlılardan ayrılacak olan Cyle Larin'in transferi için Başakşehir'e rapor sundu. Emre Belözoğlu'nun talebi doğrultusunda harekete geçen Başakşehir yönetimi, Cyle Larin'le el sıkıştı.



"HER AN HAYIRLI OLSUN DİYEBİLİRİZ"



Emre Belözoğlu'nun transferini çok istediği Cyle Larin'de Başakşehir'in mutlu sona ulaşmak üzere olduğunu belirten Serdar Sarıdağ, "Her an 'Hayırlı olsun' diyebiliriz. Başakşehir'le sözleşme imzalayabilir. Transfer açıklanabilir" ifadelerini kullandı.



CYLE LARIN'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ



Geçen sezonki çifte kupalı sezonun en önemli mimarlarından olan Cyle Larin bu sezon gözden düşmüştü. 2021-22 sezonunda Beşiktaş formasıyla toplam 36 maça çıkan Kanadalı; 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro.