Bartra: "Real Betis'te oynamak isterim"

Trabzonspor'da geleceği belirsiz isimlerden biri olan Marc Bartra, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada Real Betis'e dönmeye yeşil ışık yaktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bartra: 'Real Betis'te oynamak isterim'
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10 Haziran 2023 10:10
Sezon başında Real Betis'ten transfer edilen ve imza parasıyla birlikte Trabzonspor'da yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Marc Bartra, Mundo Deportivo'ya konuştu.

 32 yaşındaki İspanyol yıldıza yeniden Real Betis'e dönmek isteyip istemediği sorulurken, "Betis'in bende ayrı bir yeri var. Elbette yeniden oynamak isterim. Neden olmasın" cevabını verdi. Girona ve Espanyol gibi La Liga ekiplerinin ilgilendiği Bartra'nın, yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmesi düşünülüyor.

BU SEZON 40 MAÇTA FORMA GİYDİ

32 yaşındaki İspanyol stoper bu sezon 40 resmi maçta formayı giydi. Bartra bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

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